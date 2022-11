Uccide un gatto e lo mangia, orrore a Palermo: “Avevo fame”

Palermo - Gli agenti di polizia lo hanno trovato mentre mangiava un gatto che aveva appena ucciso e cucinato. E’ successo la notte tra domenica e lunedì in via dell’Arsenale a Palermo.

A chiamare i poliziotti sono stati i residenti che hanno visto il giovane inseguire alcuni gatti prenderne uno e ucciderlo con un coltello. E’ stato denunciato per maltrattamento di animali. Dopo avere preso l’animale avrebbe acceso un fuoco e cucinato.

Il giovane ghanese è stato portato all’Ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. Si tratta di un extracomunitario non in regola e per lui è scattata l’espulsione dal territorio italiano. Con ogni probabilità il ghanese avrebbe compiuto il gesto spinto dalla fame.