Uccise il nipote per sbaglio, 15 anni a Giuseppe Lombardino

Palermo - Giuseppe Lombardino (foto) è stato condannato oggi a 15 anni di carcere in rito abbreviato, cinque in meno dei 20 chiesti dai pm per l'omicidio del nipote. Il gup di Palermo ha concesso le attenuanti generiche all’imputato, su richiesta della difesa. Francesco Paolo Lombardino, carpentiere di 47 anni, sarebbe stato colpito per sbaglio dallo zio nella notte di Santo Stefano 2019, a pochi metri dalla sua abitazione.

La sparatoria avvenne al culmine di una lite per questioni legate allo spaccio di droga, in cui era coinvolto un terzo uomo, Carmelo Testagrossa. Questo riuscì a schivare le pallottole, una delle quali raggiunse però la vittima alla gamba, provocandogli una grave emorragia, rivelatasi fatale anche a causa del ritardo dei parenti nel soccorrere il ferito.