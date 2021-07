Ucciso dalla porta a 12 anni: il VIDEO girato dal fratello in lacrime

Carini – Lo straziante filmato e postato in diretta su Facebook - dal campo della tragedia - da parte di Daniele Conigliaro, fratello maggiore di Gabriele: il ragazzino di 12 anni morto sul colpo ieri pomeriggio durante una partita a calcetto con gli amichetti, colpito in testa dalla porta.

L’impianto sportivo, in via Aldo Moro, è stato sequestrato dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini di rito: data la fatalità dell’evento, i pm sembrano propensi a non disporre l’autopsia sul corpo dell'adolescente. Il giorno dei funerali a Carini, nell'hinterland palermitano, sarà indetto il lutto cittadino.