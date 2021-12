Ultra 80enne uccide la badante della sorella: «Non la curava bene»

Torre Annunziata - Incomprensioni, vecchi litigi, discussioni di carattere personale: ancora non è chiaro il motivo che ha portato Pellegrino Reibaldi - 81enne di Torre Annunziata, in provincia di Napoli - a uccidere ieri pomeriggio la 67enne ucraina Maria Baran (foto) che faceva da badante alla sorella in un appartamento di via Gambardella.

All’arrivo dei carabinieri sul posto, l'anziano non ha opposto resistenza consegnando l'arma (regolarmente detenuta grazie a un porto d'armi per uso sportivo) e mostrando ai militari dov'era il corpo della vittima: ora è in carcere in attesa della convalida dell'arresto. "Non curava bene mia sorella" ha giustificato così, al pm che l’ha interrogato, i motivi del suo folle gesto.

Reibaldi è un ex professore di matematica di liceo in pensione e viene descritto da tutti come una persona mite nonostante le continue discussioni con la 67enne e con altre donne che prima di lei avevano accudito la sorella. Maria Baran si era trasferita in Italia da diversi anni e aveva già lavorato come badante per altre persone: lascia due figlie che vivono nel capoluogo partenopeo. Sul corpo della verrà svolta l'autopsia.