È un 23enne modicano il ladro dei tabacchi a Modica Alta

Modica - Gli Agenti del Commissariato di Modica hanno denunciato un modicano di 23 anni per il furto con scasso perpetrato nella notte fra venerdì e sabato scorso in danno di un bar tabacchi sito a Modica Alta. A seguito di segnalazione giunta alla Sala Operativa per furto consumato, gli Agenti di una Volante del Commissariato, si sono subito recati al bar tabacchi preso di mira, ubicato in zona Modica Alta; ivi giunti, gli Agenti hanno constatato che era avvenuto un furto di tabacchi e monopoli di Stato per il valore di alcune migliaia di euro. Dall’esame dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza, i poliziotti hanno subito riconosciuto uno dei due soggetti ritenuti essere gli autori del furto, sebbene questi fosse parzialmente travisato.

Svolte le prime indagini, dopo qualche ora, i poliziotti hanno rintracciato in Zona Modica Alta il giovane in argomento il quale indossava ancora, in parte, ancora gli indumenti che aveva nel momento in cui era stato commesso il reato. Il giovane è stato identificato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso; sono tuttora in corso le indagini per identificare il secondo soggetto.