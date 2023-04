Un 35enne disperso in mare ad Avola dopo aver salvato 2 minori

Siracusa - Un uomo di 35 anni è disperso in mare nella zona della Marchesa, tra Siracusa ed Avola. Nelle ricerche sono impegnate motovedette della capitaneria di porto, dopo l'allarme lanciato nelle ore scorse da un gruppo di ragazzini, impegnato in una passeggiata in questa zona naturalistica. Due di loro si sono sporti troppi sul ponte di Cassibile, secondo qualche testimone per un selfie, e così sono caduti in mare.

Il 35enne, che si trovava in zona, si è gettato in acqua per soccorrere i due minori, che sono riusciti a salvarsi mentre l'uomo, forse stremato, non è stato in grado di raggiungere la riva.

I carabinieri di Siracusa, raccolta la segnalazione di alcuni testimoni, hanno chiesto l'intervento della capitaneria. Secondo quanto si è appreso in serata, lo scomparso sarebbe originario di Floridia.