Un'auto è finita in mare in porto, un morto

La Spezia - Nottata tragica al porto commerciale della Spezia. Un lavoratore portuale è deceduto dopo che l’auto su cui viaggiava è finita inavvertitamente in mare. Sulla vettura viaggiavano due persone, colleghi adibiti al settore manutenzione. Il più giovane dei due sarebbe riuscito ad abbandonare l’abitacolo prima che questo fosse invaso dalla gelida acqua marina, mentre del secondo, di 58 anni d’età, si sono perse le tracce per alcune decine di minuti. E’ stato infine recuperato, ormai privo di vita.

A perdere la vita Alessandro Basti, 58 anni, dipendente di Contship. L’incidente, sulla cui dinamica per adesso esistono solo ipotesi, è avvenuto alle 6.58 presso la Calata Artom, gestita dalla multinazionale portuale attraverso LSCT. Basti, che in quel momento sarebbe stato alla guida, viaggiava insieme ad un collega più giovane che sarebbe invece riuscito a tuffarsi e nuotare fino al molo.

Entrambi frigoristi, nell’auto di servizio numero 20 su cui si stavano muovendo all’interno dello scalo, un’utilitaria Citroen, portavano i cavi per garantire la catena del freddo all’interno degli speciali container che trasportano prodotti deperibili. Azioni svolte centinaia di volte che oggi hanno avuto un esito tragico. Non è escluso che, alla base dell’episodio, ci sia un malore che ha colto Basti alla guida.

L’auto sarebbe infatti finita in mare in senso di marcia, come testimoniato dal parabrezza frantumatosi nell’impatto. la spezia incidente porto annegato Il corpo della vittima è stato recuperato all’interno dell’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Il collega, preso in consegna dalla Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, è stato invece trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea in codice giallo, sotto shock ma in buone condizioni di salute.