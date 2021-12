Scicli - Dolore e commozione a Scicli per la prematura scomparsa di un giovane Omar Belkhir, che da qualche tempo lottava contro un brutto male. Omar ha lavorato in diverse attività di ristorazione e per questa ragione era molto conosciuto a Scicli. Gli amici lo piangono in lacrime senza darsi pace.

Qualche anno fa la famiglia aveva perso un fratello di Omar in un incidente stradale. Dolore che si aggiunge a dolore. Aveva 25 anni.