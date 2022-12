Un cane gli taglia la strada, motocilista muore dopo volo di 20 metri

Caltanissetta - Incidente mortale questo pomeriggio sulla Ss121, tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina Villarmosa, nel territorio di Caltanissetta. Un uomo di 62 anni, Mario Rosario La Placa, era a bordo della sua moto quando un cane gli ha improvvisamente tagliato la strada. Il centauro non ha potuto evitarlo e dopo lo schianto con l'animale ha fatto un volo di circa 20 metri.

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza ma l’uomo era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo, che era meccanico e titolare di una ditta a Caltanissetta in via Spirito Santo, era residente a Santa Caterina Villarmosa. La Placa amava i motori tanto che aveva trasformato la sua passione in attività lavorativa. Così aveva avviato la Madonie Diesel a Caltanissetta. officina dove aveva anche insegnato il mestiere ai figli.

Tra qualche settimana sarebbe diventato anche nonno ma ieri la passeggiata in moto si è rivelata fatale. La salma è stata accompagnata al cimitero ed oggi verrà restituita alla famiglia per celebrare i funerali.