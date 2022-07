Un elicottero dei pompieri salva un bovino precipitato a Cuturi, Scicli

Scicli - Alle ore 8.30 del 14 luglio una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica è intervenuta, in c/da Cuturi, in territorio di Scicli, per il salvataggio di un bovino caduto accidentalmente in una scarpata.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto l’animale, tuttavia, considerata l’impervietà e la fitta vegetazione del luogo non è stato possibile recuperare l’animale via terra.

Il personale del Vigili del Fuoco sul posto, ha provveduto a ripulire l’area dalla boscaglia al fine di facilitare le operazioni di recupero dell’animale, avvenuto successivamente, in sicurezza e senza alcun danno per quest’ultimo, per mezzo di un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente da Catania.