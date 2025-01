Un ferito in prossimità della ferrovia di Vittoria

Vittoria - Un 60enne è rimasto ferito in prossimità della ferrovia di Vittoria, ieri sera, in contrada Forcone Marangio. A causa dell'incidente le ferrovie hanno interrotto il transito dei treni per qualche ora. L'uomo è un comisano residente a Vittoria. Sull'episodio indagano polizia ferroviaria, polizia di Stato e vigili urbani.