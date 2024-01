Un filo elettrico di 30 metri per rubare la luce

Vittoria - Nella mattinata del 23 gennaio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria, durante l’attività di controllo del territorio, sono intervenuti nel Comune ipparino in supporto a personale tecnico della società E-Distribuzione impegnato in attività di controllo di un contatore per la misurazione di energia elettrica. Giunti sul posto, i militari hanno potuto appurare che il contatore risultava danneggiato e presentava anomalie relative al cablaggio di fili elettrici, in particolare era stato realizzato un bypass per eludere i controlli sui consumi di energia elettrica.

I Carabinieri hanno poi approfondito i controlli accertando che detta manomissione permetteva di alimentare illecitamente due edifici adiacenti, pertanto hanno identificato gli occupanti delle abitazioni in M.H., cl.82, H.I. cl.95 e D.H., cl.90, tutti di nazionalità algerina. Terminate le attività sul luogo del controllo, i militari hanno dapprima sottoposto a sequestro il contatore manomesso, unitamente a circa trenta metri di cavi elettrici utilizzati per l’illecito cablaggio, ovvero hanno accompagnato i predetti presso gli uffici al fine di sottoporli alle procedure di identificazione dalle quali è emersa l’irregolare posizione sul territorio italiano di H.I. poiché destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Questore della Provincia di Cagliari.

Terminati gli atti di rito, i militari hanno proceduto a deferire in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria gli occupanti degli immobili per il reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica. A seguito di rito direttissimo per la convalida dell’arresto, il Giudice monocratico ha avvalorato gli elementi investigativi e fonti di prova raccolte dai Carabinieri e dal personale tecnico della società di distribuzione di energia elettrica, condividendo la misura precautelare applicata dai Carabinieri.