Un fiore rosso per Jenny Cantarero, lutto cittadino e funerale VIDEO

Catania - Lutto cittadino oggi a Catania nel giorno del funerale di Giovanna Jenny Cantarero, la giovane mamma di una bimba di 2 anni, assassinata da un ex spasimante, in un vero e proprio agguato all’uscita dalla panetteria dove lavorava. Il sindaco Salvo Pogliese ha stabilito l’esposizione delle bandiere a mezz’asta, in concomitanza con la celebrazione delle esequie della ragazza, che si sono tenute alle 11 nella chiesa della Sacra Famiglia, in viale Mario Rapisardi.

Un fiore rosso ha ricordato inoltre la 27enne negli uffici etnei Uil di servizio al cittadino, insieme a tutte le vittime di femminicidio. Un gesto simbolico di vicinanza, da parte del sindacato, per esprimere rabbia e dolore dinanzi a una sequela di violenze e delitti contro le donne che in Sicilia pare inarrestabile. In coda, le immagini della fiaccolata che si è tenuta stanotte a Misterbianco, in memoria di Jenny.