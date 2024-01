È un francese l'uomo in stato confusionale che aveva dimenticato il nome

Siracusa - Agenti del Commissariato di Ortigia, anche grazie al prezioso ed insostituibile lavoro della stampa, hanno identificato l’uomo che stamattina è stato trovato in stato confusionale nei pressi di Corso Gelone a Siracusa. Si tratta di un cittadino francese che da circa tre mesi alloggia in un hotel di Siracusa. Sono in corso i doverosi approfondimenti da parte degli inquirenti per fare piena luce su ogni circostanza dell’accaduto.

