Un fulmine brucia una palma a Ispica

Ispica - Un fulmine ha colpito in pieno una palma che ha preso fuoco in centro storico a Ispica nel bel mezzo di un forte temporale. E’ accaduto oggi pomeriggio quando in provincia di Ragusa si è abbattuto un intenso temporale che ha interessato Ispica, Modica e la fascia costiera. La palma andata a fuoco a Ispica si trova nei pressi della chiesa della Madonna delle Grazie. Non si registrano danni a persone, cose o edifici circostanti.