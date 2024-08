Vittoria - Un morto annegato a Scoglitti oggi pomeriggio. Complice il mare con le onde alte che ha invogliato molti a prendere un bagno senza tenere conto delle pericolosissime correnti che si formano in questi casi.

A perdere la vita un ragazzo di 17 anni, Alex Cappuzzello, vittoriese, che si sarebbe buttato in acqua da una barca per aiutare un amico in difficoltà in mare.