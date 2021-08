Ragusa - Un 83nne di Comiso, che non era stato vaccinato, è la nuova vittima del Covid in provincia di Ragusa. Il bilancio sale a 288 vittime. I positivi sono 2.117 (ieri 2.088). I ricoverati sono 58, altri 15 in Foresteria Covid.

I dati per comune: 21 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 226 Comiso, 13 Giarratana, 60 Ispica, 181 Modica, 1 Monterosso Almo, 119 Pozzallo, 316 Ragusa, 128 Santa Croce Camerina, 127 Scicli, 812 Vittoria.