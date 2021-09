Ragusa - 349 decessi, uno in più. Sale il numero dei morti Covid nel ragusano, mentre i positivi sono 1699, di cui 1611 in isolamento, 70 ricoverati, 4 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: Acate 25, Chiaramonte Gulfi 38, Comiso 295, Giarratana 3, Ispica 86, Modica 95, Monterozzo Amo 0, Pozzallo 47, Ragusa 239, Santa Croce Camerina 44, Scicli 80, Vittoria 659.