Ragusa - Corre inarrestabile il Coronavirus e la sua variante Omicron. In un giorno +375 positivi nel ragusano e un morto. I positivi sono oggi 2733, in isolamento si trovano 2684 persone, i ricoverati sono 41, 2 in foresteria. I decessi salgono a quota 385.

I dati per Comune: Acate 29, Chiaramonte Gulfi 43, Comiso 166, Giarratana 7, Ispica 104, Modica 502, Monterosso Almo 6, Pozzallo 179, Ragusa 965, Santa Croce Camerina 57, Scicli 126, Vittoria 500.