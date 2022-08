Un morto Covid il 20 agosto nel ragusano

Ragusa - Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del covid. I positivi al covid nel Ragusano in totale sono 1367 (ieri erano 1427 positivi) di cui 1342 (ieri 1401) si trovano in isolamento domiciliare, 25 ricoverati. I dati per Comune: 45 Acate, 49 Chiaramonte Gulfi, 136 Comiso, 15 Giarratana, 53 Ispica, 270 Modica, 25 Monterosso Almo, 66 Pozzallo, 322 Ragusa, 46 Santa Croce Camerina, 116 Scicli, 199 Vittoria.