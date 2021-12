Ragusa - Un nuovo decesso Covid nel ragusano, i morti sono ad oggi 379, mentre i positivi schizzano in lato, a quota 723, di cui 692 in isolamento, 25 ricoverati, 2 in foresteria.

I dati per Comune: Acate 19, Chiaramonte Gulfi 3, Comiso 49, Giarratana 12, Ispica 14, Modica 117, Monterosso Almo 8, Pozzallo 86, Ragusa 297, Santa Croce Camerina 6, Scicli 14, Vittoria 67.