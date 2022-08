Un morto Covid il 25 agosto nel ragusano

Ragusa - Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del covid. Sale quindi a 621 il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i dati del contagio, si registra un altro calo dei positivi che scendono a 1.134 (mentre ieri erano 1.177): 1.118 si trovano in isolamento domiciliare e 16 sono ricoverati negli ospedali.

I dati per Comune: Acate 33 (-4), Chiaramonte Gulfi 45 (-2), Comiso 108 (-18), Giarratana 7 (-1), Ispica 43 (-1), Modica 240 (-5), Monterosso Almo 10 (-2), Pozzallo 76 (+9), Ragusa 272 (+11), Santa Croce Camerina 44 (+4), Scicli 91 (-11), Vittoria 149 (-16).