Ragusa - Il Covid fa un'altra vittima nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, sale a 647. In aumento anche i contagi. In totale sono 1.146: 1.114 si trovano in isolamento domiciliare, 34 ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 17 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 133 Comiso, 1 Giarratana, 69 Ispica, 217 Modica, 4 Monterosso Almo, 72 Pozzallo, 375 Ragusa, 37 Santa Croce Camerina, 38 Scicli, 120 Vittoria