Ragusa - Sale a 218 il numero dei dessi in provincia di Ragusa per Covid. E' morto un uomo di 77 anni di Comiso. I positivi sono 874, di cui 813 in isolamento e 48 ricoverati.

I contagi: 182 Scicli, Ragusa 223, Vittoria 87, Acate 41, Chiaramonte Gulfi 10, Comiso 117, Giarratana 1, Ispica 20, Modica 53, M onterosso Almo 2, Pozzallo 25, Santa Croce Camerina 52.