Ragusa - Un morto Covid in provincia di Ragusa e positivi in aumento. Sono 569 i decessi in provincia di Ragusa dall’inizio della pandemia. I positivi al covid in totale ad oggi arrivano a 3256 (ieri erano 3100) di cui 3044 si trovano in isolamento domiciliare, 42 ricoverati.



I dati per Comune: 67 Acate, 61 Chiaramonte Gulfi, 185 Comiso, 24 Giarratana, 216 Ispica, 764 Modica, 14 Monterosso Almo, 233 Pozzallo, 818 Ragusa, 99 Santa Croce Camerina, 324 Scicli, 409 Vittoria.