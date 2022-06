Un morto in incidente sulla Messina-Catania. Tre ragusani feriti

Messina - Un morto, originario di Paternò, ma residente in Toscana, nell’incidente avvenuto all’interno della galleria Briga 1 dell’autostrada Messina-Catania, ma ci sono anche tre feriti ragusani. La vittima è Antonino Francesco Sciacca, aveva 47 anni. L’automobilista ha perso il controllo della Ford Fiesta sulla quale viaggiava, che si è fermata in mezzo alla carreggiata ed è stata centrata in pieno da una Toyota Yaris, sulla quale viaggiava una famiglia di Ragusa, padre, madre e una figlia.

Gravi i due coniugi: sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico di Messina. Non sono in pericolo di vita. Ferita, ma in modo più lieve, anche la figlia. La procura ha aperto un’inchiesta.