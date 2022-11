Ragusa - Un altro decesso per Covid nel Ragusano. I morti, quindi, salgono a 630. Son in aumento anche i contagi. Nel report Asp del 16 novembre le persone positive al Covid sono 706: 687 si trovano in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei:1 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 69 Comiso, 2 Giarratana, 18 Ispica, 200 Modica, 1 Monterosso Almo, 34 Pozzallo, 233 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 42 Scicli, 54 Vittoria.