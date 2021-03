Ragusa - Sale a quota 204 il numero dei decessi Covid in provincia di Ragusa. Il virus ha mietuto una nuova vittima nelle ultime 24 ore. I positivi in provincia sono 541, di cui 494 in isolamento domiciliare. 39 i ricoverati.

Scicli raggiunge quota 123 positivi, candidandosi a diventare zona rossa. I positivi per comune: Vittoria 61, Ragusa 107, Modica 25, Comiso, 18, Acate 56, Chiaramonte Gulfi 2, Giarratana 5, Ispica 27, Monterosso Almo 3, Pozzallo 16, SAnta Croce Camerina 51.