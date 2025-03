È un operaio egiziano che lavorava alla nuova Ragusa-Catania la vittima dell'incidente stradale

Lentini, Siracusa - Ancora sangue sulla SS 194. A poche settimane dall’ultimo grave incidente in cui hanno perso la vita tre uomini di Adrano, la strada della morte, all’altezza del bivio per Lentini, è stata nuovamente teatro di un altro sinistro il cui bilancio è pesante. A scontrarsi frontalmente un furgoncino che procedeva in direzione Catania e un Tir che percorreva la strada nel senso opposto di marcia. A perdere la vita è uno degli occupanti del furgoncino, un cittadino egiziano di 41 anni deceduto sul colpo.

News Correlate Ennesimo incidente mortale sulla Ragusa-Catania, perde la vita un 41enne

Ferito gravemente il conducente trasportato in elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi rientravano a casa dopo una giornata di lavoro presso un cantiere per la costruzione della nuova autostrada Ragusa Catania. Illeso il conducente del Tir, trasportato per accertamenti nell’ospedale di Lentini. Il traffico è rimasto bloccato per ore e deviato dentro la città dai vigili Urbani. Sul posto i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini. La vittima è stata trasportata nell’obitorio del vicino ospedale.