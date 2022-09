Ispica - Le onde marine lo hanno restituito alla battigia. E’ morto un 59enne torinese, in vacanza a Pozzallo, che ieri, giovedì, era sceso in spiaggia a Santa Maria del Focallo, per fare il bagno. L’uomo è stato probabilmente colto da malore ma è deceduto per annegamento a seguito di arresto cardio-circolatorio. Intorno alle 19 il suo corpo è stato trovato sulla battigia.

Inutili i soccorsi. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia locale.