Una decina di extracomunitari ha massacrato un esercente

Licata - ALicata una decina di extracomunitari sono irrotti in un locale panineria e piadineria, e hanno massacrato a calci e pugni il gestore, di 35 anni, soccorso in ospedale, al “San Giacomo d’Altopasso”, per vari traumi e contusioni. Indagini sono in corso ad opera dei poliziotti del locale Commissariato coordinato dal vice questore, Cesare Castelli. Si scandagliano eventuali video registrati da telecamere di sorveglianza. Sarà ascoltato dalla Procura di Agrigento il commerciante.