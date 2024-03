È una donna siciliana una delle due vittime dell'incidente ultraleggero

Treviso - Lucia è felice, tra pochi minuti insieme al marito Lanfranco de Gennaro sarebbe salita sull'ultraleggero per un'altra spettacolare gita nei cieli. Così all'amica Carla manda questo sms: «Ti auguro una splendida giornata, con pochi pensieri e con mille emozioni». Pochi minuti dopo la tragedia, con il Piper appena decollato dall’aviosuperficie di Montebelluna che precipita nel giardino di una casa uccidendo Lucia e il marito che era ai comandi del piccolo velivolo. Dicono gli amici e i conoscenti che Lucia Bucceri, 70 anni, poetessa e maestra in pensione, portasse sempre un raggio di sole come quando insegnava ai bambini a scuola.

Era originaria di Letojanni nel catanese Lucia. La donna è di Grado (Gorizia), ma i genitori, Carmelo e Lia, erano di Letojanni, anche se si erano trasferiti al Nord (dove erano cresciute le due figlie), per poi fare ritorno al loro paese, dove si sono distinti soprattutto per le numerose attività svolte in parrocchia. Molti ricordano le vittime, che venivano spesso nel centro ionico, dove attualmente vivono la figlia, il genero (che è letojannese) e i nipotini. L’ultima volta erano stati visti l’anno scorso.