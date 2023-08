Una Mercedes in fiamme sulla Siracusa-Pozzallo

Cassibile, Siracusa - Un'auto in transito sulla Siracusa-Gela, è andata in fiamme oggi a due chilometri dallo svincolo per Cassibile. Si tratta di una Classe A che andata parzialmente distrutta nella parte anteriore.

Il conducente appena si è accorto che il fumo fuoriusciva dal motore, è riuscito a mettere la vettura in una piazzola di sosta e a scendere dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa, la Polstrada e gli operai dell'Anas che hanno disciplinato il traffico dei veicoli. L'incendio della Mercedes non ha provocato feriti.

Indagini in corso per stabilire le origini del fuoco.