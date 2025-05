Una Porsche si ribalta, morti 3 ragazzi. FOTO

Brindisi - Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di sabato nel Brindisino, lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. L’auto su cui viaggiavano, una Porsche, che sarebbe stata noleggiata, si è ribaltata prendendo fuoco. Le vittime sono il 22enne Luigi Perruccio, e le 21enni Sara Capilunga e Karina Ryzkhov, quest’ultima originaria dell’Ucraina. Anche lei, come gli altri, viveva a Torchiarolo. Sul luogo dell’incidente il parroco di Torchiarolo, don Antonio De Nanni, ha voluto che le persone giunte sul posto si raccogliessero in preghiera. Tra loro anche alcuni parenti delle vittime che hanno avuto un malore.

Sul luogo dell’incidente, la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, anche il sindaco di Torchiarolo Elio Ciccarese, e il pm Giuseppe De Nozza. Le indagini sono condotte dalla polizia locale.