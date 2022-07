Uomo di 55 anni si schianta con il parapendio e muore

Castronovo di Sicilia, Palermo - Tragedia nelle campagne del Palermitano. A Castronovo di Sicilia un uomo di 55 anni nato a Bolognetta, Michelangelo Spataro, è morto dopo un lancio con il parapendio.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe lanciato da Corleone, contrada Poggio Reale, e sarebbe precipitato a Castronovo di Sicilia, in contrada Baronaggio, dove è morto.

I sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno tentanto le prime manovre di soccorso ma per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. Al momento non è chiaro se Spataro si sia lanciato da solo o se fosse in gruppo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Lercara Friddi.