Uomo in stato confusionale va in giro in bici e non ricorda chi è

Siracusa - Nella tarda mattinata odierna l’uomo ritratto nella foto è stato trovato in stato confusionale a Siracusa, nei pressi di Corso Gelone. L’uomo di presumibile nazionalità stranierà, sulla trentina, non ricorda il proprio nome e non è in grado di ricordare il motivo per il quale si trovava in Corso Gelone in sella ad una bicicletta.

Chiunque fosse in grado di riferire notizie utili all’identificazione dell’uomo è inviato a telefonare alla sala Operativa della Questura a mezzo numero unico di emergenza 112 oppure al centralino della Questura al n. 0931495111 e chiedere di parlare con la Sala Operativa.