Comiso - Un tunisino è morto oggi per cause naturali mentre lavorava in un campo di contrada Giardinelli, in territorio di Comiso, al confine con Vittoria. Stava lavorando con alcuni connazionali quando ha accusato un malore che si è rivelato fatale.

Si attende il parere del medico legale per la rimozione del corpo dello sfortunato operaio. Sul posto gli uomini della polizia locale di Vittoria.