Urinano in strada, multa da 45mila euro per 9 ragazzi

San Giovanni Gemini Ag - Multati per un totale di 45 mila euro, 5 mila a testa, nove giovani - tra cui anche ragazze - sorpresi a urinare per strada a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. E' successo durante una serie di controlli effettuati nel weekend dai carabinieri di Cammarata in prossimità dei principali luoghi di ritrovo del centro storico del paese agrigentino. Controlli resisi necessari per via di una prolungata situazione di degrado, tra l'insofferenza dei residenti.

Una vicenda analoga accadde nel novembre scorso a Modica sotto gli occhi dei passanti che, indignati, chiamarono i carabinieri: i militari raggiunsero tre giovani, che frattanto avevano ultimato i loro bisogni, e multarono complessivamente per circa 10 mila euro la bravata commessa, presumibilmente, sotto l’effetto dell'alcool. Gli incivili non avrebbero resistito alla tentazione di esibirsi in quel modo, ridendo sguaiatamente davanti ai passanti.