Uxoricida assolto per “delirio di gelosia”, il pm aveva chiesto l'ergastolo

Brescia - Assolto perché incapace di intendere e volere, a causa di un totale vizio di mente per "un delirio di gelosia". Si è chiuso così, con una sentenza che farà discutere, il processo davanti alla Corte d'Assise a carico di Antonio Gozzini, 70enne che un anno fa in città uccise la moglie Cristina Maioli, insegnante di scuola superiore, vegliandola poi per ore da morta. La difesa dell'ex marito - non presente in aula - aveva chiesto l'assoluzione per le stesse motivazioni riconosciute dalla corte, mentre il pubblico ministero Claudia Passalacqua aveva chiesto l'ergastolo.