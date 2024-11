Chiaramonte Gulfi - Una squadra operativa dei vigili del fuoco ha operato a Chiaramonte Gulfi in via Gulfi per l’incendio di un’abitazione e della sua mansarda in legno. Fondamentale il supporto di personale dei vigili del fuoco del posto libero dal servizio che ha collaborato attivamente al fine di agevolare le vie di accesso ai mezzi, mettendo in sicurezza lo scenario dell’incendio fino all’arrivo della squadra.

Non si registrano feriti. Sul posto anche personale della polizia locale.