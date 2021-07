Va a fuoco una casa a Santa Croce

Santa Croce Camerina - Alle 23.15 di ieri la squadra del distaccamento Volontari Vigilfuoco di Santa Croce Camerina è intervenuta in via Bagni, in un edificio di tre piani fuori terra abitato da famiglie extracomunitarie.

Al primo piano di detto edificio si era sviluppato un incendio presumibilmente per cause elettriche.

I pompieri hanno accertato che i residenti erano fuori dalle proprie abitazioni, e hanno avviato l’opera di spegnimento constatando che l’appartamento al primo piano ha subito l’annerimento delle pareti e a causa del calore il danneggiamento dell’intradosso del solaio della cucina.

Ultimate le operazioni di spegnimento e bonifica il personale Vigilfuoco ha invitato le tre famiglie a lasciare gli appartamenti in attesa di una verifica tecnica, al fine di disporre i necessari lavori di ripristino e consolidamento.