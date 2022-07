Va a mangiare la pizza e i ladri gli smantellano l'auto

Ragalna, Catania - Va a mangiare in pizzeria e all’uscita dal locale trova la sua auto priva di ruote. Amaro sabato notte, a Ragalna, per il proprietario di una Fiat 500 Abarth, che una volta uscito dal locale si è diretto nel luogo dove aveva parcheggiato la macchina per fare ritorno a casa. Quando ha raggiunto l’automobile non ha creduto ai suoi occhi: l’auto era stata smantellata e, comprensibilmente sconvolto, ha allertato il numero unico delle emergenze 112.

News Correlate Furti d'auto, 6 consigli per non farsi rubare la macchina in estate

Sul posto è giunta una gazzella dei carabinieri della compagnia di Paternò e subito i militari hanno raccolto notizie sull’increscioso episodio. Ignoti approfittando dell’assenza del proprietario, sono riusciti a rubare le ruote, le serrature, lo stop e pezzi di meccanica.