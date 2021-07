Va a raccogliere origano con un amico, precipita in un dirupo e muore

Palermo - Gaetano Rabbeni, 62enne residente ad Alimena, si trovava questo pomeriggio con un amico nei boschi del Parco delle Madonie quando, in contrada Portella Mandarini, è caduto da un burrone. Immediatamente l'altro escursionista ha chiamato i soccorsi: sul posto sono intervenuti insieme Soccorso alpino e polizia (foto), ma purtroppo solo per recuperare il corpo. Probabile che l'uomo sia stato colto da un forte capogiro e abbia perso l'equilibrio, verosimilmente per un colpo di calore dovuto alle alte temperature di queste ore.