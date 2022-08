Va a sostenere il Catania, poi l’incidente, muore Andrea La Spina

Belpasso - E' giovane tifoso rossazzurro, Andrea La Spina, il 37enne che perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla SS121 in territorio di Belpasso in direzione Catania. Il ragazzo, appartenente a un gruppo organizzato etneo, ieri pomeriggio era presente al "Totuccio Carone" di Ragalna per assistere al test match tra la sua squadra del cuore e il Città di Taormina.

La vittima è Andrea La Spina, tifoso rossazzurro che proveniva da Ragalna, sede del ritiro estivo della squadra allenata da Ferraro. Dopo essersi recato nel paese alle pendici dell’Etna per sostenere Sarao e compagni, La Spina stava rientrando con il proprio scooter, ma sulla statale è rimasto coinvolto in un tamponamento che gli è costato la vita.

In serata sono giunte le condoglianze del Catania tramite una nota ufficiale. “Il presidente Rosario Pelligra – si legge nel comunicato – esprime sincere condoglianze per la scomparsa di Andrea La Spina, giovane tifoso rossazzurro che ha perso la vita oggi, in un incidente stradale. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati, dinanzi a una tragedia del genere tutto passa in secondo piano. Il Catania non dimenticherà Andrea, così innamorato di questi colori e delle squadra della sua città. Con il cuore, siamo vicini alla famiglia La Spina. Una delegazione del nostro club parteciperà ai funerali”.