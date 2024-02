Va ai domiciliari il ladro magrebino della Sorda, incubo dei commercianti

Modica - Gli agenti del Commissariato di Modica hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di uno straniero trentenne residente a Modica, già noto alle forze dell’ordine per reati commessi in precedenza. L’uomo era già stato tratto in arresto in flagranza di reato dalle Volanti per due furti consumati ed uno tentato, perpetrati nel giro di poche ore qualche tempo prima, sempre in danno di esercizi commerciali del quartiere Sorda di Modica e segnatamente una cartolibreria e due attività di ristorazione. Per tali fatti, il giovane era stato destinatario della misura dell’obbligo di dimora con divieto di uscire dall’abitazione nelle ore serali e notturne ma ciononostante l’uomo ha continuato a commettere reati.

Inoltre gli ulteriori sviluppi investigativi degli agenti del Commissariato di PS hanno portato alla scoperta di un’ulteriore responsabilità per un altro furto commesso nel decorso mese di gennaio. Gli elementi probatori raccolti dagli agenti del Commissariato hanno portato l’Autorità Giudiziaria competente ad emettere la misura cautelare degli arresti domiciliari.