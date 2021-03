Vaccini, la moglie del militare morto: «Se n’è andato in 45 minuti» VIDEO

Misterbianco – “Mio marito era contento di vaccinarsi. Mio marito stava benissimo, non soffriva di nulla''. Così Caterina Arena, moglie di Stefano Paternò, il militare di 43 anni in servizio ad Augusta, morto a 12 nel catanese. ''Ha fatto il vaccino lunedì mattina alle 10. Siamo tornati a casa verso le 17, era una giornata semplice - ha aggiunto ieri sera a 'Non è l'Arena' su La7 - Mentre stavamo tornando a casa ha avvertito qualche brivido. A casa si è misurato la febbre, aveva 39. Ha mangiato, ha preso una tachipirina ed è andato al letto".

La donna ha raccontato al pubblico di Massimo Giletti, con grande dignità, gli ultimi istanti di vita del coniugeDopo un’ora la temperatura si era abbassata fino a 36,5. Si è alzato, stava benissimo, si è messo accanto a mio figlio che stava facendo un disegno. Poi siamo andati a dormire verso le 23-23.30’’. . “Intorno alle 2 mi sono svegliata perché ho sentito uno strano russare, lui si è irrigidito - ha spiegato in collegamento da casa - Ho cercato di scuoterlo, aveva gli occhi fissi. Ho chiamato il 118, mi hanno detto subito cosa fare. Dopo circa 15 minuti è arrivata l’ambulanza, i medici hanno praticato il massaggio cardiaco. Dopo 45 minuti circa hanno detto che era deceduto”.