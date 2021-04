Vaccini, porta figlio all’hub, ma è positiva: scoppia il caos

Catania - All’hub vaccinale di San Giuseppe si è presentata una mamma che accompagnava il figlio che doveva essere vaccinato. Visto che accanto alle postazioni per le inoculazioni del siero ci sono gli addetti che continuano ad effettuare i tamponi, la signora ha pensato di fare un tampone di routine. Mentre le procedure vaccinali sono andate avanti, d’un tratto la madre del ragazzo è tornata precipitosamente verso i vaccinatori e ha gridato: “Sono risultata positiva”.

Il centro vaccinale è andato in tilt e tutte le persone che erano già dentro in attesa del loro turno sono state invitate ad andare fuori. Nel frattempo le squadre di medici e infermieri hanno allertato gli addetti alla sanizzazione dei locali e si è provveduto a disinfettare tutte le aree in cui erano transitati madre e figlio e solo dopo aver finito questa operazione le vaccinazioni sono riprese.