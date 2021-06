Vaccino sbagliato, iniettato per errore Astrazeneca a 2 ragazze di 23 anni

Imperia - Due 23enni sono state vaccinate al Palasalute con una dose di Vaxzevria (Astrazeneca) anziché Pfizer, come raccomandato dalle recenti direttive nazionali. Sono state le stesse ragazze ad accorgersi dell’errore, leggendo il certificato rilasciato dopo il vaccino. Entrambe stanno bene ma le loro condizioni di salute saranno comunque monitorate nei prossimi 15 giorni dalla Asl ligure che, attraverso un’inchiesta interna, sta cercando di capire come sia potuto accadere lo scambio di boccette.

"L’azienda sanitaria esprime rammarico e ha immediatamente avviato tutte le verifiche per accertarne le cause e le eventuali responsabilità - riporta una nota -. Stiamo compiendo accertamenti per capire cosa è successo, fatti del genere non dovranno più accadere”. Valutazioni sono in corso anche per capire quale vaccino dovranno assumere ora le due giovani per terminare il ciclo, se una seconda dose di AztraZeneca oppure una di Pfizer o Moderna.