«Vai a vedere com'è ridotta la tua auto», arrestata 31enne

Palermo - E' accusata di avere danneggiato l'auto, una Clio, della nuova compagna del suo ex incidendo su cofano e fiancate insulti irripetibili. E' accusata anche di essersi accanita contro la Mercedes del suo ex compagno, il padre dei suoi figli, gettando acido sulla carrozzeria e sfondando il parabrezza con una mazza. Il tutto condito da ingiurie, minacce e continui comportamenti persecutori nei confronti dell'uomo che aveva lasciato la famiglia per cominciare una nuova relazione.

La furia vendicativa di G.M. una giovane di 31 anni residente nel quartiere Principe di Palagonia a Palermo, è finita questa mattina con l'arresto. Il gip Nicola Aiello ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per la donna. L'accusa è stalking. L'ordinanza è stata eseguita dalla polizia coordinata nelle indagini dal sostituto procuratore di Palermo Lodovica D'Alessio. La vicenda comincia lo scorso marzo quando l'arrestata scopre che il compagno si scambia messaggi intimi con un'altra donna. Cominciano le minacce e i litigi furibondi.

L'uomo abbandona la famiglia e dopo poco ufficializza il nuovo fidanzamento. Per l'ex compagna è la goccia che fa traboccare il vaso: dagli insulti sui social si passa alle minacce. Ma ancora non basta: il 21 giugno la Renault Clio in uso alla nuova fidanzata viene prima danneggiata con scritte ingiuriose e poi incendiata sotto l'abitazione dove la coppia è andata a vivere. Per la polizia è stata la 31enne con l'aiuto di altre persone a dare fuoco alla vettura. Una sorta di rivendicazione arriva con un messaggio: "Ti sfregio la faccia, il regalino per quella tr... deve arrivare il giorno della comunione di suo figlio" che si è celebrata in quei giorni.

Lo scontro fra G.M. e il suo ex non conosce sosta, soprattutto sui social. E' lì che a metà luglio lui annuncia il suo fidanzamento ufficiale. Uno sgarbo insopportabile per l'arrestata che impiega un mese per meditare la vendetta. Il 1° settembre l'uomo riceve una chiamata in ufficio, è l'ex compagna che gli dice: "vai a vedere come è ridotta la tua auto". Il parabrezza è sfondato e la carrozzeria cosparsa di acido. Per l'uomo la misura è colma e scatta la denuncia alla polizia.