Valeria Di Gloria, madre di 5 figli morta dal benzinaio. La verità dalle telecamere

Agrigento - Il giorno della festa della mamma s'è trasformato in tragedia per una famiglia di Favara, paese di poco più di trentamila abitanti a 22 km da Agrigento. Una donna di 41 anni, Valeria Di Gloria, madre di 5 figli, ha deciso di farla finita appiccando il fuoco in un distributore di carburante, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara. Un gesto estremo, su cui i carabinieri stanno cercando di fare chiarezza; la vittima era separata dal marito.

Le immagini del sistema di video-sorveglianza dell'impianto, acquisite dagli investigatori, mostrerebbero la donna mentre cosparge di benzina la propria auto a diesel, dando poi fuoco. Il cadavere carbonizzato è stato trovato accanto alla Fiat Punto completamente avvolta dalle fiamme da un vigile del fuoco di passaggio, che ha immediatamente avvertito la centrale dei pompieri e i carabinieri accorsi in breve tempo. All'inizio s'era ipotizzato un incidente; sottoposto a controlli l'impianto però è risultato senza alcuna anomalia, poi i filmati delle telecamere hanno mostrato la drammatica dinamica.